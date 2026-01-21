Verður næstdýrastur í sögunni

Bournemouth eru nálægt því að ganga frá kaupum á brasilíska sóknarmanninum Rayan frá Vasco da Gama fyrir um 30 milljónir punda, samkvæmt helstu miðlum.
Rayan, sem er 19 ára gamall og hefur leikið með U20-landsliði Brasilíu, er sagður spenntur fyrir því að spila í ensku úrvalsdeildinni til að þróa leik sinn áfram. Nokkur evrópsk félög hafa einnig sýnt honum áhuga, en Bournemouth virðist vera að vinna kapphlaupið.
Kaupin eru hugsuð til að fylla skarð Antoine Semenyo, sem gekk til liðs við Manchester City í síðustu viku fyrir um 65 milljónir punda. Gangi félagaskiptin eftir verður Rayan næstdýrustu kaup félagsins frá upphafi, á eftir Evanilson sem kom frá Porto árið 2024.
Rayan getur spilað sem fremsti maður en einnig á kantinum og framarlega á miðju. Hann skoraði 14 mörk í 34 leikjum í brasilísku deildinni á síðustu leiktíð.