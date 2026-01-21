Shearer segir aðeins tvö lið geta unnið Meistaradeildina

Fótboltagoðsögnin Alan Shearer telur að aðeins eitt lið geti komið í veg fyrir að Arsenal vinni Meistaradeild Evrópu á þessu tímabili, Evrópumeistarar Paris Saint-Germain.
Arsenal héldu fullkomnu gengi sínu í keppninni áfram með 3-1 sigri á Inter í gær, þar sem Gabriel Jesus skoraði tvö mörk og Viktor Gyökeres bætti við því þriðja. Liðið er með fullt hús á toppi deildarkeppninnar eftir sjö leiki.
„Það er enginn vafi á því að þetta Arsenal-lið á raunhæfan möguleika á að vera í úrslitaleiknum. En miðað við það sem PSG gerði í fyrra og þá leikmenn sem þeir hafa, þá hallast ég örlítið að þeim,“ segir Shearer.
Aðspurður hverjir myndu mætast í úrslitum sagði hann einfaldlega: „PSG gegn Arsenal. Með sjálfstraustið og trúna sem Arsenal hafa núna, þá verða þeir ekki langt frá því að vinna.“
Shearer spáir einnig Arsenal Englandsmeistaratitlinum. „Ég held þeir klári deildina. Þeir eru svo sterkir varnarlega og gefa einfaldlega ekki mörg færi á sér.“