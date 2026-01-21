Liverpool með sýningu í Frakklandi – Chelsea vann með herkjum og Newcastle í stuði

Liverpool gerði góða ferð til Marseille í Meistaradeildinni í kvöld og vann þar 4-0 sigur á erfiðum útivelli.
Mo Salah var mættur aftur og fór beint inn í byrjunarliðið. Dominik Szoboszlai skoraði fyrsta mark leiksins en lagleg aukaspyrna hans endaði í markinu.
Ungverjinn öflugi skaut undir vegginn og í netið fór boltinn. Markvörður Marseille setti svo boltann í eigið net í síðari hálfleik áður en Coady Gakpo bætti við þriðja markinu í uppbótartíma. Liverpool í frábæri stöðu til að enda á meðal efstu átta liða.
Chelsea marði PAFOS á heimavelli þar sem Moises Caicedo skoraði eina mark leiksins. Chelsea með þrettán stig og sitja í áttunda sætinu.
Newcastle vann 3-0 sigur á PSV á heimavelli þar sem Yoanne Wissa skoraði fyrsta mark leiksins, áður en Anthony Gordon og Harvey Barnes bættu við. Newcastle með 13 stig í sjöunda sætinu.
Barcelona gerði óvænt 2-2 jafntefli við Slavia Prag og Juventus vann 1-0 sigur á Benfica. FC Bayern vann auðveldan 2-0 sigur á Union frá Belgíu og Athletic Bilbao vann 2-3 sigur á Atalanta á heimavelli.