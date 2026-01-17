fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

Van Nistelrooy ráðinn inn sem aðstoðarþjálfari hollenska landsliðsins

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“

433
Laugardaginn 17. janúar 2026 07:30

Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.

Jökull gekk í raðir FH frá Aftureldingu í vetur en hann var nálægt því að ganga í raðir félagsins í fyrra, áður en hann var sannfærður um að taka slaginn með uppeldisfélaginu í efstu deild.

„Ég talaði rosalega mikið við FH í fyrra og það var komið langt. En Mosó geðveikin náði að sannfæra mann. Svo núna kom þetta aftur og þetta leit vel út,“ sagði Jökull.

video
play-sharp-fill

Hörður rifjaði þá upp fréttir af því þegar sparkspekingurinn Kristján Óli Sigurðsson heyrði í Jökli ræða tilboð frá FH síðasta vetur í Krónunni. Fór hann með það í hlaðvarp sitt, Þungavigtina. Jökull hló mikið er hann ræddi þetta mál í þættinum.

„Vá hvað ég nenni ekki að ræða þetta klukkan 10 að morgni. Ég var reyndar að díla við mömmu mína en um FH. Það var kannski verið að tala um samninga og svona í Krónunni í Ögurhvarfinu, ég mun aldrei gera það aftur. Ég gleymi þessu aldrei, þegar ég sneri mér við og sá að Höfðinginn var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, já, ég er búinn að vera.“

Umræðan í heild er í spilaranum.

Kristján lenti í lygilegu atviki í Krónunni – Þekktur maður gólaði í símann hvað væri verið að bjóða honum í laun

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.

Hide picture