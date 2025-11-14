Þarf að draga sig úr enska landsliðshópnum

Marc Guéhi hefur verið neyddur til að yfirgefa enska landsliðshópinn aðeins þremur dögum fyrir leik liðsins gegn Albaníu í undankeppni HM 2026.
Enska knattspyrnusambandið staðfesti fregnirnar á samfélagsmiðlum í dag og greindi frá því að varnarmaðurinn myndi ekki taka þátt í verkefninu vegna meiðsla.
„Marc Guéhi frá Crystal Palace hefur yfirgefið enska landsliðshópinn og mun ekki ferðast með liðinu til Albaníu fyrir leikinn á sunnudag,“ sagði í yfirlýsingu sambandsins.
Guéhi, sem er 25 ára, var ekki í leikmannahópnum í 2-0 sigri Englands á Serbíu í gærkvöldi og hefur nú verið útilokaður úr landsliðsverkefninu að þessu sinni.
Varnarmaðurinn hefur verið lykilmaður hjá Crystal Palace á tímabilinu.