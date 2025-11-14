Segir að þetta sé stærsta vandamál enska landsliðsins á næstu árum

Fyrrum enski landsliðsmaðurinn Emile Heskey telur erfitt að sjá hvaðan næsti aðalframherji enska landsliðsins komi, þar sem hefðbundinn nía hefur nánast horfið úr enska boltanum á undanförnum árum.
Í 25 manna hópi Thomas Tuchel fyrir leikina gegn Serbíu og Albaníu í undankeppni HM er Harry Kane sá eini sem telst hreinræktaður sóknarmaður. Það undirstrikar hversu háð England er enn 32 ára framherjanum frá Bayern München.
Heskey, sem lék 62 landsleiki frá 1999 til 2010, segir að á árum áður hafi alltaf verið ljóst hver tæki við keflinu – en sú keðja sé rofin.
„Við vorum heppnir í gegnum árin, við vissum hver næstu framherjar yrðu,“ sagði hann í The Wayne Rooney Show.
„Ég kom inn á eftir Alan Shearer, og Rooney tók við af mér. En hvert horfum við núna? Við erum í vandræðum með að finna næsta manninn.“