Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld

Írland vann frækinn 2-0 sigur á Portúgal í undankeppni EM í kvöld, en Heimir Hallgrímsson er þjálfari liðsins. Cristiano Ronaldo var rekinn af velli og virtist kenna Heimi um það. Heimir var spurður út í þetta eftir leik.
Bæði mörk Íra komu í fyrri hálfleik en eftir klukkutíma leik fékk Ronaldo sitt fyrsta rauða spjald í sögunni með Portúgal. Ronaldo fékk rauða spjaldið fyrir að slá til leikmanns Írlands.
Meira
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld: Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Fyrir leik hafði Ronaldo svarað Heimi en eftir fyrri leik liðanna sagði Heimir að Ronaldo hefði stjórnað dómaranum í fyrri leik liðanna. „Ég tel að hann sé með þessu bara að reyna að hafa áhrif á dómarann í leiknum á morgun. Án efa. Hann er sniðugur maður,“ sagði Ronaldo fyrir leikinn.
„Hann sagði við mig á leiðinni út af að þetta hafi verið sniðugt af mér,“ sagði Heimir eftir leik um uppþot Ronaldo í kvöld.
„Þetta hafði samt ekkert með mig að gera, nema ég hafi komist inn í hausinn á honum. Gjörðir hans á vellinum urðu til þess að hann fékk rautt spjald,“ sagði hann enn fremur.