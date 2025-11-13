Sjáðu hjartnæmt myndband KSÍ til heiðurs Jóa Berg – Stjarna Manchester United búinn að deila því

Jóhann Berg Guðmundsson lék sinn 100. A-landsleik fyrir Íslands hönd í kvöld í 0-2 sigri á Aserbaísjan. KSÍ birti fallegt myndband honum til heiðurs.
Jóhann var í byrjunarliðinu í 0-2 sigri í undankeppni HM, en fyrsti landsleikur hans kom einmitt gegn Aserbaísjan einnig, árið 2008 á Laugardalsvelli.
Jóhann var frábær í leiknum í kvöld og lagði upp annað mark Íslands á Sverri Inga Ingason.
Jóhann, sem var auðvitað lykilmaður á gullaldarárum Íslands, hefur alls skorað átta mörk í þessum 100 landsleikjum.
Hér að neðan má sjá myndbandið frá KSÍ, sem inniheldur klippur af afrekum Jóhanns í gegnum árið.
Þess má geta að Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United og góður vinur Jóhanns, deildi því.
View this post on Instagram