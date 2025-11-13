Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“

Jóhann Berg Guðmundsson náði þeim sögulega áfanga að spila sinn 100. landsleik fyrir Íslands hönd í kvöld. Hann er eðlilega stoltur.
„Mér líður gríðarlega vel. Eins og flestir vita hefur þetta tekið langan tíma en þetta hóft. Að taka þetta með þremur stigum gerir þetta enn betra. Það er mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu að ná þessum áfanga, ég er ótrúlega stoltur,“ segir Jóhann við Sýn.
Ísland vann 0-2 sigur á Aserbaísjan í kvöld og byrjaði Jóhann nokkuð óvænt eftir að hafa verið utan hóps í síðasta landsliðsverkefni.
„Fyrri hálfleikur var flottur, við vorum mikið með boltann. Seinni hálfleikur var ekki alveg nógu góður, við fórum að taka aðeins of mikið af snertingum. En 0-2 á útivelli er bara frábært.“
Ísland mætir Úkraínu á sunnudag í hreinum úrslitaleik um umspilssæti fyrir HM.
„Við förum inn í þann leik til að sækja til sigurs og koma okkur inn í þetta umspil, það er markmiðið hjá liðinu.“