Amorim setur það í forgang að styrkja næst þessa stöðu á vellinum

Þriðjudagur 23.september 2025

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 23. september 2025 13:00

Getty Images

Ruben Amorim stjóri Manchester United hefur látið félagið vita af því að hann vilji að það sé í forgangi að kaupa nýjan markvörð á næsta ári.

United keypti Senne Lammens frá Antwerp í Belgíu á dögunum en hann situr sem fastast á bekknum.

Altay Bayindir stendur í markinu en samkvæmt Manchester United Evening News vill Amorim fara í breytingar.

Hann telur að félagið þurfi að finna markvörð sem er hæfur í það að fara beint inn í markið og vera fyrsti kostur.

Amorim missti alla trú á Andre Onana á síðustu leiktíð og var hann lánaður til Tyrklands í sumar.

Staðarblaðið í Manchester segir að United muni skoða þessi mál og mögulega láta til skara skríða í janúar, sé einhver góður kostur í boði.

