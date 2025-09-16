Færir sig um set í Ástralíu

Fyrrum leikmaður Manchester United, Juan Mata, hefur framlengt knattspyrnuferil sinn með því að ganga til liðs við Melbourne Victory í Áströlsku A-deildinni.
Spænski heimsmeistarinn, sem er 37 ára gamall, vill enn spila á eins háu stigi og hann getur, þrátt fyrir erfiðan tíma á síðasta tímabili.
Mata spilaði síðast með Western Sydney Wanderers í Ástralíu, en þrátt fyrir að vera eitt stærsta nafnið í deildinni sat hann mestmegnis á bekknum á tímabilinu og átti erfitt uppdráttar.
Hann lék með Chelsea áður en hann færði sig yfir til Manchester United árið 2014. Þar dvaldi hann í átta ár og lék tæplega 200 leiki og var einn af fáum sem hélt stöðu sinni í gegnum óstöðugt tímabil hjá félaginu.
Eftir dvölina á Old Trafford átti hann stutt stopp hjá Galatasaray í Tyrklandi og japanska liðinu Vissel Kobe áður en hann flutti til Ástralíu.
Tíminn hjá Western Sydney reyndist þó ekki árangursríkur og Mata skoraði aðeins eitt mark í 23 leikjum fyrir félagið. Nú fær hann nýtt tækifæri hjá Melbourne Victory.