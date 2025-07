Ekkert að gerast hjá Arsenal og Gyokeres

Ekkert virðist vera að gerast í málefnum Viktor Gyokeres en framherji Sporting Lisbon vill burt og hefur mikið verið talað um hann.

Fabrizio Romano segir að þrátt fyrir áhuga Arsenal séu viðræður ekki farnar á neitt flug.

Sænski framherjinn er mest orðaður við Arsenal og Manchester United en hann sjálfur hefur átt í deilum við Sporting um verðmiðann á sér.

Arsenal vill bæta við sig framherja í sumar en Gyokeres og Benjamin Sesko eru ofast nefndir til sögunnar.

Félögin byrja að æfa á næstu dögum og þá er búist við að málin fari að taka á sig betri mynd.

"Nothing has changed for Gyokeres and Arsenal. There is no advanced negotiations to get the deal done between clubs." @fabrizioromano pic.twitter.com/HhBARJw8l3

— That's Football! (@ThatsFootballTV) July 2, 2025