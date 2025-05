Magnaður tölfræðimoli sem undirstrikar gríðarlegan mun á Liverpool og Manchester United í dag

Það er óhætt að segja að fornu erkifjendurnir Liverpool og Mancester United séu á mismunandi stað í dag. Lokaniðurstaða ensku úrvalsdeildarinnar segir allt sem segja þarf.

Eins og flestir vita varð Liverpool Englandsmeistari á sannfærandi hátt en United hafnaði aftur á móti í 15. sæti deildarinnar.

42 stig skildu liðin að, en það er mesta bil milli þessara liða í sögu efstu deildar á Englandi. United vonast til að brúa bilið á ný eftir að Ruben Amorim stokkar hressilega upp í leikmannahópnum í sumar.

Þetta var 20. deildartitill Liverpool, en United er einmitt með jafnmarga. Þetta eru langsigursælustu lið landsins.

