Ótrúlegt að enginn hafi látið lífið í kvöld – Sjáðu atvikið þegar ökumaður reyndi að keyra niður hóp fólks

Brjálaður ökumaður á Spáni reyndi að keyra niður hóp fólks sem var á leið á leik Espanyol og Barcelona í La Liga.

Atvikið gerðist þegar hópur fólks var fyrir utan völlinn en leikurinn fór af stað en var stoppaður skömmu eftir að veður fékkst af atvikinu.

Leikurinn fór aftur af stað skömmu síðar þegar ljóst var að enginn væri alvarlega slasaður.

There was a massive incident outside of the stadium! 🏟️

The game between Barcelona and Espanyol has been STOPPED. ❌

Samkvæmt frétt Marca á Spáni er enginn alvarlega slasaður en það verður að teljast ótrúleg heppni.

Ökumaðurinn virtist hafa einbeittan brotavilja til að reyna að meiða fólk en ekki hefur komið fram hvort búið sé að handtaka hann.

Atvikið má sjá hér að neðan.

🚨 AWFUL SCENES!

Another take of the car running over the fans outside of Espanyol’s stadium. 🇪🇸

Barcelona are currently playing for the title against their local rivals.

Horrible. 😞

