Real Madrid leyfir sér að dreyma um Saliba en landar líklegast öðrum frá Englandi í sumar

Real Madrid er í leit að miðverði fyrir félagaskiptagluggann í sumar og eru þrjú nöfn á blaði.

Það virðist líklegast að Dean Huijsen, tvítugur leikmaður sem hefur slegið í gegn með Bournemouth á leiktíðinni, endi hjá Real Madrid.

Spánverjinn er með 50 milljóna punda klásúlu í samningi sínum og þráir heitt að spila fyrir Real Madrid. Hefur hann einnig vakið áhuga félaga eins og Chelsea og Liverpool.

Þá er Ibrahima Konate hjá Liverpool einnig á óskalistanum, en hann á ár eftir af samningi sínum á Anfield.

Loks er Saliba leikmaður sem Real Madrid dreymir um að fá en það yrði sennilega of dýrt í sumar. Frakkinn á tvö ár eftir af samningi sínum hjá Arsenal en hann hefur lengi verið orðaður við Real Madrid.

