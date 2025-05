Allir starfsmenn Tottenham fá frían miða á úrslitaleikinn en starfsmenn United ekki neitt

Allir starfsmenn Tottenham fá frían miða á úrslitaleik Evrópudeildarinnar í næstu viku þegar liðið mætir Manchester United.

Starfsmenn United fá hins vegar enga miða en niðurskurður hefur verið hjá félaginu.

Sir Jim Ratcliffe sem stýrir félaginu í dag hefur tekið mikið af fríðindum af starfsmönnum félagsins.

Starfsmenn United fá boð um að mæta á stað í Manchester og horfa á leikinn saman sem fram fer í næstu viku. Þar fá þeir að borða og drekka.

Leikurinn fer fram í Bilbao á Spáni þar sem mikið er undir en sigur gefur sæti í Meistaradeild Evrópu.

🚨 #mufc are not handing free tickets to staff for the Europa League final – while Tottenham are offering a complimentary ticket to every full-time employee. [@MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/IhXvDPqM7z

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 11, 2025