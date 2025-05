Viðtal við Bruno Fernandes vekur athygli – „Þekkir þú reglurnar?“

Bruno Fernandes fyrirliði Manchester United fór í viðtal við spænsku miðlana eftir 0-3 sigur á Athletic Bilbao í Evrópudeildinni í gær.

Dani Vivian varnarmaður Athletic fékk á sig víti og rautt spjald í leiknum og United komst í 0-2 með marki frá Bruno eftir það.

Stuðningsmenn Athletic og voru ósáttir með rauða spjaldið en Bruno var ekki lengi að svara fyrir þetta.

„Af hverju var þetta ekki rautt spjald? Þekkir þú reglurnar?,“ sagði Bruno sem útskýrði svo af hverju Vivian fékk rautt spjald.

„Ef hann reynir að ná til boltans með löppunum þá er þetta gult spjald, ef hann ýtir honum eða notar hendurnar. Þá verður dómarinn að reka hann af velli.“

Þetta má sjá hér að neðan.

🎥 Bruno Fernandes explains the rules in Spanish to a journalist from Bilbao who said it shouldn’t have been a red card for Vivian, last night.#MUFC pic.twitter.com/NH31X1y6Hi

— UtdXclusive (@UtdXclusive) May 2, 2025