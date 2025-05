Antony skoraði skoraði stórbrotið mark fyrir Real Betis í kvöld í leik gegn Fiorentina.

Leikið er á heimavelli Betis á Spáni en liðið er að vinna 2-1 sigur þegar þetta er skrifað á 80. mínútu.

Antony skoraði annað mark Betis og kom liðinu í 2-1 áður en Fiorentina lagaði stöðuna stuttu síðar.

Albert Guðmundsson er enn inni á vellinum hjá gestunum.

🚨🇧🇷 WHAT A GOAL FROM ANTONY WITH REAL BETIS! 🤯pic.twitter.com/zwgqTNdVN9

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 1, 2025