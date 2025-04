Var við það að brotna niður þegar hann ræddi við menn eftir afrekið í gær – Sjáðu ræðuna

Scott Parker stjóri Burnley átti erfitt með að finna orðin þegar hann ræddi við leikmenn sína í gær, Burnley er aftur komið upp í ensku úrvalsdeildina.

Parker tók við Burnley fyrir tíu mánuðum síðan en liðið hafði þá fallið úr ensku úrvalsdeildinni.

Parker fékk erfitt starf í hendurnar, miklar breytingar voru á hópnum en honum tókst að fara upp í fyrstu tilraun.

Stjórinn var stoltur af sínum drengjum í gær þegar hann ræddi við þá og var við að brotna saman.

Ræðu hans má sjá hér að neðan.

Scott Parker's dressing room speech following promotion to the Premier League 🗣

— Burnley FC (P) (@BurnleyOfficial) April 22, 2025