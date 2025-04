Lykilmenn á skrifstofu United sagðir spenntari fyrri Delap en Osimhen

Fjölmiðlar í Tyrklandi hafa mikið verið að hamra á því að Victor Osimhen sé á blaði hjá Manchester United.

Rætt hefur verið í Tyrklandi að samkomulag sé nánast í höfn.

Osimhen er á láni hjá Galatasaray en hann er í eigu Napoli og óvíst er hvað gerist.

Enskir miðlar segja að Liam Delap hjá Ipswich sé ofarlega á blaði og lykilmenn á bak við tjöldin séu hrifnari af því að kaupa hann.

Hægt er að fá Delap í sumar á 30 milljónir punda frá Ipswich en hann hefur staðið sig vel í slöku liði í vetur.

Liam Delap is favoured by some senior Manchester United board members, but the club are also looking into the possibility of signing Victor Osimhen. #MUFC [@SamC_reports] pic.twitter.com/hhMzs5RB41

