Hræðilega vandræðaleg lygi hans opinberuð – Setti fram færslu í gær sem stenst ekki skoðun

Joey Barton er einn umdeildasti leikmaðurinn sem enski boltinn hefur haft og ekki hefur það minnkað eftir að hann hætti í boltanum.

Barton er oft með umdeildar skoðanir á samfélagsmiðlum og er óhræddur við að láta menn heyra það.

Í gær skellti Barton inn færslu með mynd úr ensku götublaði frá árinu 2011, þar var sagt að Manchester United hefði haft áhuga á honum.

„Varð að hafna Ferguson, það var ekki einfalt. Ég elskaði að spila hjá Newcastle og elskaði Manchester City líka,“ sagði Barton.

Þessi orð hans stangast á við það sem hann hefur áður sagt.

A mate just sent me this blast from the past.

Had to tell Big Fergie no. ❌

Wasn’t easy.

But loved living and playing in Newcastle.🖤

And loved Man City.🩵#peopleforgethowgoodiwas pic.twitter.com/uOiO3qIRvQ

— Pope Joseph Barton II (@Joey7Barton) April 21, 2025