Manchester United ekki séð annað eins í yfir 60 ár

Ruben Amorim mun ekki líka við þá staðreynd að Manchester United hefur ekki tapað jafn mörgum heimaleikjum í yfir 60 ár í efstu deild Englands.

Amorim tók við keflinu á Old Trafford í nóvember en gengið undir hans stjórn hefur svo sannarlega verið brösugt.

United hefur nú tapað átta heimaleikjum í deild á einu tímabili sem hefur ekki gerst frá árinu 1963.

United spilaði við Wolves á heimavelli sínum í gær og tapaði 0-1 þar sem Pablo Sarabia gerði eina mark leiksins.

Portúgalinn getur þó enn unnið titil með enska stórliðinu sem er komið í undanúrslit Evrópudeildarinnar og mætir þar Athletic Bilbao.

