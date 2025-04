Nokkur félög klár í slaginn ef Hojlund er til sölu í sumar

Fabrizio Romano sérfræðingur segir að nokkur lið á Ítalíu séu klár í slaginn ef Rasmus Hojlund verður til sölu.

Hojlund er framherji Manchester United en hann er á sínu öðru ári á Old Trafford.

Hojlund kostaði United rúmar 60 milljónir punda en hefur ekki alveg fundð taktinn.

Danski framherjinn gæti verið til sölu í sumar og segir Romano að nokkur ítölsk félög séu klár í slaginn.

Félögin eru ekki nefnd á nöfn en Hojlund átti góða tíma hjá Atalanta áður en hann hélt til United.

🚨🇩🇰 Serie A clubs are monitoring Rasmus Højlund situation ahead of the summer transfer window.

If Manchester United decided to sell Højlund to bring in a new striker in the summer, Italian clubs would be ready to start concrete contacts. pic.twitter.com/XDfWZNLjST

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2025