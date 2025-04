Varð sá fyrsti í sögunni

Declan Rice skráði sig í sögubækurnar með magnaðri frammistöðu sinni gegn Real Madrid í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í gær.

Arsenal vann 3-0 í fyrri leik liðanna í London. Rice skoraði tvö markanna, bæði beint úr aukaspyrnu, en hann er sá fyrsti til að gera það í sögu útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu.

Mikel Merino skoraði svo þriðja mark Arsenal og hafa Evrópumeistarar Real Madrid mikið verk að vinna fyrir seinni leik liðanna á Spáni eftir slétta viku.

2 – Declan Rice is the first player to score two direct free kick goals in a knockout stage match in the UEFA Champions League. Precision. pic.twitter.com/loLhfmZ7sX

— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2025