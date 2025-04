Myndbrot af hörðum slagsmálum á veitingastað í höfuðborginni í mikilli dreifingu – Köstuðu borðum, stólum og glerflöskum

Fótboltabullur tókust á í París í aðdraganda leiks heimamanna í PSG gegn Aston Villa í Meistaradeildinni í kvöld.

Liðin mætast í fyrri leik sínum í 8-liða úrslitum en um 3 þúsund stuðningsmenn Villa eru mættir og hluti af þeim hitti greinilega fyrir stuðingsmenn PSG á veitingastað í frönsku höfuðborginni í gær.

Myndband af slágsmálum hafa farið eins og eldur um sinu um samfélagsmiðla, líkt og sjá má hér neðar.

Notast var við stóla, borð, flöskur og það sem var við höndina í slagsmálunum.

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx

