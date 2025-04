Brjálaður Bellingham ákvað að bomba í VAR-skjáinn

Jude Bellingham miðjumaður Real Madrid var vægast sagt reiður eftir tap liðsins gegn Valencia í spænsku deildinni um helgina.

Bellingham var reiður þegar hann gekk af velli og ákvað að láta VAR skjáinn fá það.

Enski landsliðsmaðurinn sparkaði í skjáinn þegar hann gekk af velli en skjárin stóð það af sér.

Bellingham þarf að jafna sig fljótt því í kvöld fer liðið í leik gegn Arsenal í Meistaradeild Evrópu.

Atvikið má sjá hér að neðan.

Bellingham kicking the Var equipment after the valencia loss 💀pic.twitter.com/p7rrlXngJh

— 🕊️ (@MagicalXavi) April 6, 2025