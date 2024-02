Hinn 37 ára gamli Huddlestone skoraði sigurmark United gegn City í gær – Sjáðu markið

Hinn 37 ára gamli Tom Huddlestone skoraði sigurmark fyrir U21 ára lið Manchester United þegar liðið vann sigur á Manchester City í gær.

Leyfi er fyrir því að hafa örfáa eldri leikmenn í U21 ára liðinu og er Huddlestone á sínu öðru tímabili í varaliði United.

Huddlestone kemur einnig að þjálfun liðsins en hann átti farsælan feril áður en hann kom til United.

Huddlestone lék lengi vel með Tottenham en hann á að baki fjóra landsleiki með Englandi á ferlinum.

Sigurmark Huddlestone má sjá hér að neðan.

🚨 37 year-old Tom Huddlestone hit the winner for Man Utd v Man City last night ⚽️

The only player born on the pitch last night when Tom Huddlestone made his pro debut was goalkeeper Dermot William Mee in 2002 😳

Huddlestone role at United is player/coach to help the youngsters… pic.twitter.com/DxvnSBhUMW

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) February 20, 2024