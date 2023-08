Sádar stela hinum afar spennandi Veiga fyrir framan nefið á Napoli

Hinn afar spennandi Gabri Veiga er að ganga í raðir Al Ahli í Sádi-Arabíu.

Það var útlit fyrir að Veiga, sem spilar með Celta Vigo á Spáni, myndi fara til Napoli og var Celta búið að samþykkja munnlegt 36 milljóna evra tilbooð ítalska félagsins en nú hefur U-beygja átt sér stað og mun miðjumaðurinn skrifa undir hjá Al Ahli.

Veiga, sem er 21 árs gamall, fetar þar með í fótspor fjölda öflugra leikmanna úr Evrópuboltanum sem heldur í peningana í Sádi-Arabíu í sumar.

Talið er að stjóri Al Ahli, Mathias Jaissle, hafi átt stóran þátt í að sannfæra Veiga um að koma til Sádí.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023