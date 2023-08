Goðsögnin gæti verið að taka afar óvænt en spennandi skref

Union Berlin er að gera allt sem í sínu valdi stendur til að landa Leonardo Bonucci.

Það er ljóst að Bonucci er á förum frá Juventus eftir 13 ár, ef frá er talið eitt tímabil með AC Milan.

Hvert hann fer á hins vegar eftir að koma í ljós.

Union Berlin er sem stendur líklegasti áfangastaðurinn en það er undir leikmanninum komið hvort hann fari þangað.

Afar spennandi verkefni hefur verið í gangi hjá Union Berlin undanfarin ár og eftir mikinn uppgang tekur liðið þátt í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu á þessari leiktíð.

Union Berlin are waiting for final green light to proceed and sign Leonardo Bonucci. Negotiations advancing, up to player side in order to get it sealed ⚪️🔴🇮🇹

This week will be crucial for Bonucci's move to Union. pic.twitter.com/lxUJ5CIss7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023