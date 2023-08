City dregur í land og þorir ekki að kaupa leikmann sem gæti farið í bann

Lucas Paqueta miðjumaður West Ham fer ekki til Manchester City en félagið er hætt við að eltast við hann.

Paqueta var á óskalista City en nú er hann undir rannsókn vegna brota á veðmálareglum.

City er hins vegar ekki reiðubúið að rífa fram stórar upphæðir fyrir leikmann sem gæti orðið dæmdur í bann.

Paqueta kom til West Ham fyrir ári síðan frá Lyon þar sem hann hafði átt góða tíma.

Paqueta hefur spilað 42 landsleiki fyrir Brasilíu og hefur átt fast sæti í hópnum undanfarin ár.

BREAKING: Manchester City’s move to sign Lucas Paqueta from West Ham United is now totally off ❌ pic.twitter.com/U2s3sWHENW

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 22, 2023