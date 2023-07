Reyna á fullu að koma honum til Sádi-Arabíu

Chelsea er á fullu að reyna að koma Pierre-Emerick Aubameyang til Sádi-Arabíu.

Þessi reynslumikli framherji hefur aðeins verið í eitt ár hjá Chelsea en hann stóð engan veginn undir væntingum á síðustu leiktíð.

Aubameyang var áður fyrirliði Arsenal en fór þaðan til Barcelona í janúar 2022 eftir ósætti við stjórann Mikel Arteta.

Kappinn fær afar vel borgað hjá Chelsea og er það fráhrindandi fyrir flest félög í Evrópu.

Því reynir Chelsea að koma hinum 34 ára gamla Aubameyang til Sádi-Arabíu, en þar eru menn með fulla vasa af seðlum eins og sést hefur undanfarin misseri.

Chelsea are insisting to sell Pierre Aubameyang to Saudi clubs. Negotiations are still ongoing with club trying to make it happen; talks are not advancing to final stages yet. 🔵 #CFC

Main issue for European clubs interested remain his huge salary, as of now. pic.twitter.com/N5LsmrcO4O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023