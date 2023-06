Staðfesta komu Naby Keita á frjálsri sölu frá Liverpool

Werder Bremen hefur gengið frá samningi við Naby Keita en miðjumaðurinn skrifaði undir hjá félaginu í dag.

Keita kemur til Bremen á frjálsri sölu frá Liverpool þar sem samningur hans var á enda.

Keita upplifði fremur erfiða tíma hjá Liverpool eftir að félagið borgaði rúmar 50 milljónir punda fyrir hann frá RB Leipzig.

Keita var í fimm ár hjá Liverpool en miðjumaðurinn frá Gíneu var mikið meiddur.

Keita er aðeins 28 ára gamall og því er Bremen að krækja í bita á besta aldri, takist honum að haldast heill.

SVW can confirm the signing of Naby Keïta from Liverpool FC on a free transfer ✍️#werder pic.twitter.com/BGqD8u6XAP

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) June 9, 2023