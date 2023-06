Sjáðu David Moyes stíga trylltan dans í klefanum í nótt – Leikmenn West Ham höfðu gaman af

David Moyes steig trylltan dans eftir að ljóst var að liðið varð Evrópumeistari í gær. West Ham er sigurvegari Sambandsdeildarinnar en Jarrod Bowen var hetja liðsins með sigurmark í uppbótartíma.

West Ham hafði komist yfir í leiknum með marki frá Said Benrahma úr vítaspyrnu. Fiorentina jafnaði leikinn skömmu síðar þegar Giacomo Bonaventura jafnaði leikinn.

Allt stefndi í framlengingu þegar Bowen skoraði sigurmarkið og tryggði West Ham sigurinn.

Í klefanum dansaði Moyes og höfðu leikmenn West Ham ansi gaman af því.

Our gaffer as you've never seen him before! 🤣 pic.twitter.com/e1JzNuioA4

— West Ham United (@WestHam) June 8, 2023