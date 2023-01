Ummæli Guardiola varpa nýju ljósi á stöðuna í aðdraganda kvöldsins

Manchester City og Arsenal mætast í fyrsta sinn á þessari leiktíð í kvöld. Þá eigast þau við í 32-liða úrslitum enska bikarsins.

Um risaleik er að ræða. Þetta eru tvö efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar en þau eiga enn eftir að mætast á þessari leiktíð.

Pep Guardiola er stjóri City en Mikel Arteta er við stjórnvölinn hjá Arsenal. Sá síðarnefndi var áður aðstoðarþjálfari Guardiola hjá City.

„Hann fór í sitt félag, þetta var félag drauma hans. Hann spilaði þarna, var fyrirliði og elskaði félagið,“ segir Guardiola á blaðamannafundi fyrir leik.

Hann segir Arteta alltaf hafa dýrkað Arsenal, líka þegar hann vann hjá City.

„Ég man það þegar við spiluðum á móti þeim. Hann fagnaði alltaf mörkunum okkar með því að stökkva upp nema gegn einu liði. Það var eitt lið sem við skoruðum gegn, ég hoppaði upp og fagnaði en þegar ég kom til baka sat hann bara þarna. Það var Arsenal.“

