Arsenal leggur fram 60 milljóna punda tilboð í Caicedo

Enska úrvalsdeildarfélagið Arsenal hefur lagt fram 60 milljón punda tilboð í Moses Caicedo, miðjumann Brighton. Frá þessu greinir félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano rétt í þessu.

Arsenal er í leit að miðjumanni í kjölfar meiðsla Mohamed Elneny og greinir Romano nú frá tilraun Arsenal í að ná Caicedo.

Chelsea er einnig á höttunum eftir leikmanninum en 55 milljóna punda tilboði félagsins fyrr í janúar var hafnað.

Romano segir viðræður um Caicedo á mikilvægu stigi þessa stundina.

