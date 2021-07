EM: Englendingar í undanúrslit eftir stórsigur – Fótboltinn á leiðinni heim?

Úkraína og England áttust við í 8-liða úrslitum á Evrópumótinu í knattspyrnu. Þar sigraði England örugglega 0-4.

Harry Kane kom Englendingum yfir snemma leiks eftir góðan bolta frá Raheem Sterling. Englendingar héldu áfram að stjórna leiknum í fyrri hálfleik án þess að ógna og þannig stóðu leikar í hálfleik.

Englendingar byrjuðu seinni hálfleik af krafti og skoraði Harry Maguire strax á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Harry Kane skoraði þriðja markið fjórum mínútum síðar og Jordan Henderson bætti við því fjórða á 63. mínútu en þetta var hans fyrsta landsliðsmark.

Englendingar eru því komnir í undanúrslit og þar mæta þeir Dönum.

Úkraína 0 – 4 England

0-1 Harry Kane (´4)

0-2 Harry Maguire (´46)

0-3 Harry Kane (´50)

0-4 Jordan Henderson (´63)

