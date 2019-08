Leikmenn United brjálaðir eftir umdeilda færslu Lukaku: Solskjær líka reiður

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United er að reyna að finna sitt sterkasta byrjunarlið fyrir árið.

Solskjær er að reyna að styrkja lið sitt en ljóst er að það getur farið í allar áttir. Líkur eru á að Harry Maguire og Paulo Dybala komi til félagsins.

Dybala er að klára sumarfrí sitt og hefur æfingar innan tíðar, ekki er líklegt að hann byrji leiki á næstunni.

Maguire fer í læknisskoðun um helgina og mun skrifa undir ef ekkert óvænt gerist.

Romelu Lukaku færi í skiptum fyrir Dybala en Solskjær vill losna við hann, framherjinn virðist þreyttur á sögum um sig. Sumir telja hann ekki í nógu góðu líkamlegu formi.

Hann ákvað því að birta tölur um hraða leikmanna á æfingu þann 10 júlí í sumar, tölur sem Solskjær vill ekki að birtist. Þetta birtist í gær. Lukaku ákvað að birta þær og þar kemur í ljós að hann átti næst hraðasta sprettinn á þeirri æfingu. Það vekur athygli að Luke Shaw var hægastur.

Nú segja ensk blöð að Solskjær sé afar reiður en Lukaku eyddi færslunni, þá er sagt að leikmenn United séu mjög ósáttir með Lukaku. Þarna sé hann að að haga sér eins og fífl.

