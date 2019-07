Arnautovic elti peningana: Sjáðu hvernig West Ham kvaddi hann – ,,Ísköld kveðja, ég elska það“

Marko Arnautovic skrifaði í dag undir samning við Shanghai Shenhua í Kína og yfirgefur lið West Ham.

Arnautovic hefur undanfarin tvö tímabil leikið með West Ham og skoraði 22 mörk í 65 leikjum.

Arnautovic reyndi að komast burt frá West Ham í janúar en það gekk ekki upp. Hann fær nú loks að kveðja.

Það er óhætt að segja að kveðjan sem Arnautovic fékk frá West Ham hafi ekki verið mjög persónuleg.

Stuðningsmennirnir eru reiðir og er stjórnin hundfúl eftir framkomu Arnautovic sem vildi lengi fara og elta peningana.

,,Marco Arnautovic kveður,“ stendur í Twitter færslu West Ham og er honum ekki einu sinni óskað góðs gengis.

Arnautovic fékk svo aðeins nokkur orð í frétt West Ham á heimasíðu félagsins og ljóst er að hann er ekki vinsæll í London.

No wishing him luck. Lovely.

Sunday league wannabe. Get to fuck you cunt

That article was as cold as ice, love it.

— Rebecca (@specky_blonde) 8 July 2019