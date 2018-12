Sjáðu hvernig Fellaini stöðvaði leikmann Arsenal – ,,Hann er svo mikill hrotti“

Marouane Fellaini, leikmaður Manchester United, er ekki sá vinsælasti á meðal stuðningsmanna Arsenal í dag.

Fellaini kom við sögu á Old Trafford í kvöld er United gerði 2-2 jafntefli við Arsenal í hörkuleik.

Belginn byrjaði leikinn á varamannabekknum en kom inná í síðari hálfleik í stöðunni 2-2.

Fellaini þykir oft vera grófur leikmaður og var heppinn að fá ekki spjald fyrir brot eftir að hafa komið inná.

Miðjumaðurinn reif þá í hár Matteo Guendouzi, leikmanns Arsenal og reyndi að stöðva sókn gestanna.

,,Hann er svo mikill hrotti,“ skrifar einn stuðningsmaður Arsenal á samskiptamiðlinum Twitter.

Annar bætir við: ,,Ef Fellaini má ekki vera með þykkt og fallegt hár þá má það enginn.“

Atvikið má sjá hér.

LMAOOOOOOOOO FELLAINI PULLED GUENDOUZI’S HAIR TO FOUL HIM 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 A MAN TREATS EVERYONE ELSE LIKE YEAR 7’S pic.twitter.com/gtERSrOQ6I

— Waz ☔️ (@wazzz_r) 5 December 2018