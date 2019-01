Lingard skúrkurinn og hetjan: Elti stuðningsmenn og gaf þeim tæplega 100 þúsund krónur

Jesse Lingard spilaði fyrir Manchester United í gær er liðið heimsótti Arsenal í enska bikarnum.

Lingard og félagar gerðu góða ferð til London en liðið hafði betur með þremur mörkum gegn einu.

Fyrir leikinn tók Lingard þátt í verkefni Soccer AM þar sem hann gat hjálpað stuðningsmönnum United að vinna sér inn pening.

Lingard þurfti að skora úr vítaspyrnu til að tryggja stuðningsmönnunum 500 pund en hann klikkaði á spyrnunni.

Eftir leikinn þá elti Lingard stuðningsmennina á bílastæðið og lét þá hafa 600 pund eða tæplega 100 þúsund krónur úr eigin vasa.

Hann var sár yfir því að hafa klikkað á spyrnunni og ákvað að hjálpa þeim sjálfur í staðinn.

Fallega gert!

❌ – Misses a penalty for £500 for the @AFCWimbledon fans…

💸 – Gives them £600 in the car park!

What a gesture from Jesse Lingard! 👏 pic.twitter.com/CC91R8mrbU

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 26 January 2019