Hljóðbrot: Systir Sala grátbiður alla um hjálp: ,,Ég veit að bróðir minn er á lífi“

Emiliano Sala er enn ófundinn en eins og flestir vita var hann farþegi í flugvél sem virðist hafa hrapað.

Sala átti að ferðast stutt frá Nantes til Cardiff en flugvélin hvarf svo af radar og er óvíst hvað varð um hana.

Sala og flugmaðurinn David Ibbotson voru um borð vélarinnar en lögreglan hefur nú gefist upp á að leita að þeim og vélinni.

Romina Sala, systir Sala, grátbiður lögregluna um að halda áfram að leita og biður alla um að dreifa myndbandi sem hún birti.

Romina biður alla um hjálp í að koma leitinni af stað á ný en hún er viss um að bróðir sinn sé enn á lífi.

Heartbreaking request from the sister of Emiliano Sala “ Hi everybody, I’m Romina Sala, sister of Emiliano. Please help us with our petition to resume the search of my brother. Using social media or in any possible way. I know he is alive, I beg you, Please help! @GuernseyPolice pic.twitter.com/ttvyV5M1Z9

— Christian Martin (@askomartin) 24 January 2019