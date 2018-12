Aron Jó fer að skellihlæja – ,,Þessi tölfræði og þú kemst ekki í topp þrjá“

Lionel Messi, leikmaður Barcelona, er af mörgum talinn besta besti knattspyrnumaður heims í dag.

Messi er þó fimmti besti leikmaður heims þessa stundina ef marka má virtu verðlaunin Ballon d’Or.

Luka Modric fagnaði sigri og fékk verðlaunin afhent í gær og þar á eftir komu þeir Cristiano Ronaldo og Antoine Griezmann.

Margir eru reiðir yfir því að Messi hafi ekki komist í efstu þrjú sætin eftir að hafa skorað 45 mörk í 50 leikjum á árinu.

Messi lagði einnig upp 23 á liðsfélaga sína og vann þrjá titla. Hann átti í heildina litið ansi gott ár.

Aron Jóhannsson, leikmaður Werder Bremen, er einn af þeim sem skilur ekki að Messi sé svo neðarlega á listanum.

Imagine putting up these numbers and your not even in the top3 😂😂😂 pic.twitter.com/Pp8bdd9jab

— Aron Jóhannsson (@aronjo20) 4 December 2018