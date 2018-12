Sjáðu hvað Klopp gerði eftir sigurmark Liverpool – ,,Þetta er til skammar“

Liverpool fékk þrjú stig á Anfield í dag er liðið mætti Everton í ensku úrvalsdeildinni.

Það var boðið upp á ótrúlegan leik að lokum en eitt mark var skorað og það kom á 96. mínútu í uppbótartíma.

Hetja Liverpool var Belginn Divock Origi en hann hafði ekkert komið við sögu á tímabilinu.

Origi tókst á ótrúlegan hátt að koma boltanum í netið eftir vandræði Jordan Pickford í marki Everton.

Það varð allt vitlaust á Anfield eftir markið og missti Jurgen Klopp sig algjörlega.

Klopp hljóp inn á völlinn í gleði sinni og faðmaði markvörðinn Alisson en það er stranglega bannað að yfirgefa hliðarlínuna.

Klopp á von á refsingu frá enska knattspyrnusambandinu en hegðun hans þótti sýna Everton mikla óvirðingu.

,,Þetta er til skammar,“ sagði Graeme Le Saux, fyrrum leikmaður Chelsea í beinni er hann lýsti leiknum fyrir NBC.

Atvikið og markið má sjá hér.

