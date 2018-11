Klopp bað túlkinn um að endurtaka sig – ,,Þú ert með mjög erótíska rödd“

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool á Englandi, var í stuði á blaðamannafundi í dag fyrir leik liðsins á morgun.

Liverpool spilar stórleik í Meistaradeildinni gegn Paris Saint-Germain en leikurinn er í Frakklandi.

Það voru margir mættir á blaðamannafundinn og þar á meðal túlkur sem Klopp var mjög hrifinn af.

Túlkurinn sá um að þýða svör Klopp yfir á frönsku og hrósaði Þjóðverjinn honum fyrir að vera með mjög ‘erótíska rödd’.

,,Til hamingju, aftur takk!“ sagði Klopp svo og fékk aðra blaðamenn og viðstadda til að hlæja.

Klopp er þekktur fyrir það að vera mjög skemmtilegur á blaðamannafundum og þá sérstaklega ef liði hans gengur vel.

