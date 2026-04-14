Miðvikudagur 15.apríl 2026

Kraftaverkabarnið handtekið nærri 40 árum síðar

Þriðjudaginn 14. apríl 2026 22:00

Jessica McClure Morales var aðeins eins og hálfs árs þegar björgun hennar vakti heimsathygli. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Kona sem vakti heimsathygli á barnsaldri þegar hún féll ofan í brunn nærri heimili frænku sinnar í Texas í Bandaríkjunum, á níunda áratug síðustu aldar, var handtekin um síðustu helgi vegna heimilisofbeldis. Um tvo og hálfan sólarhring tók að bjarga henni upp úr brunninum en hún var þá aðeins eins og hálfs árs gömul.

Jessica McClure Morales fagnaði nýlega fertugsafmæli sínu en hún fæddist í mars 1986. Þann 14. október 1987 var hún í bakgarði heimilis frænku sinnar í bænum Midland í Texas þegar hún féll ofan í vatnsbrunn sem var um 20 sentímetra breiður og 7 metra djúpur. Það reyndist mjög vandasamt að bjarga henni upp úr brunninum en alls tók það 58 klukkkustundir.

Björgunin vakti mikla athygli vestanhafs og víða heim en allar helstu sjónvarpsstöðvar sem sendu út um land allt á þessum tíma sýndu beint frá björguninni. Bora þurfti í gegnum þykkt grjót sem var umhverfis brunninn til að komast að Jessicu og bráðaliða tókst að því loknu að síga niður og koma henni upp. Beita þurfti nýtísku búnaði og bortækni sem var ný á þessum tíma.

Jessica náðist upp úr brunninum eftir um tvo og hálfan sólarhring og var augnablikið gert eilíft með þessari mynd. Mynd: Barbara Laing / Liaison Agency/Getty.

Söngurinn og lífið

Heyra mátti Jessicu syngja sér til dægrastyttingar á meðan hún beið eftir björgun.

Sumir líktu björguninni við kraftaverk en Jessica var á meðan henni stóð og oft síðan þá yfirleitt kölluð „Baby Jessica“. Jessica þurfti að gagnast undir nokkrar skurðaðgerðir vegna þeirra meiðsla sem hún hlaut.

Ronald Reagan þáverandi forseti Bandaríkjanna sagði alla þjóðina hafa látið sér annt um Jessicu en hún hitti síðan eftirmann hans, George Bush, ásamt fjölskyldu sinni.

Leikin sjónvarpsmynd var gerð um björgunina sem var sýnd 1989.

Jessica tók upp síðara eftirnafn sitt þegar hún giftist manni að nafni Daniel Morales árið 2006 en þau eiga saman tvö börn.

Handtekin

Daily Mail og fleiri miðlar greina frá því að Jessica hafi verið handtekin síðasta laugardag á heimili sínu í Midland í Texas vegna heimilisofbeldis. Mun hún þegar hafa verið ákærð en var síðan látin laus gegn tryggingu.

Mun þolandi ofbeldsins hafa verið einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir en enn er margt á huldu um atvikið en einhverjir dagar munu líða þar til yfirvöld munu opinbera frekari upplýsingar um málið.

Árið 2011 fékk Jessica aðgang að sjóði sem hafði að geyma framlög frá almenningi sem látin voru af hendi rakna á meðan björguninni stóð en í sjóðnum eru sagðar hafa verið um 1,2 milljónir dala ( um 146 miljónir íslenskra króna á gengi dagsins í dag). Hún greindi hins vegar frá því í viðtali árið 2017 að stór hluti sjóðsins hefði þurrkast út vegna þess verðfalls sem varð á hlutabréfmörkuðun í fjármálakreppunni árið 2008.

Fyrir það sem eftir var í sjóðnum keypti hún hús fyrir fjölskylduna en það telst þó varla ríkmannlegt heldur dæmigert á þessum slóðum.

Jessica hefur starfað sem kennari barna með sérþarfir en upp á síðkastið mun hún hafa starfað hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í landslagsarkitektúr. Í áðurnefndu viðtali 2017 sagðist hún ekki kippa sér upp við þótt hún þyrfti að hafa áhyggjur af peningum. Hún sagðist þakklát fyrir að hafa bjargast og að það væri kraftaverk að hún væri á lífi. Jessica sagðist einnig þakklát öllum sem gefið hefðu peninga í sjóðinn.

Handtökumynd af Jessica. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Mál hennar er til rannsóknar hjá lögreglu og eins og áður segir liggur lítið fyrir um það heimilisofbeldi sem Jessica McClure Morales, sem öðlaðist heimsfrægð fyrir lífsbjörgina, var handtekin fyrir. Hvort konan sem var kölluð kraftaverkabarn á eftir að enda í fangelsi mun því væntanlega koma í ljós.

 

 

