Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir

Daily Mail greinir frá þessu og segir að yfirvöld hafi staðfest að annar hinna látnu hafi verið nemandi við Kent-háskóla en hinn nemandi í framhaldsskóladeild við Queen Elizabeth’s Grammar School í bænum Faversham skammt frá Canterbury.
Flestir þeirra sem hafa verið lagðir inn á sjúkrahús eru á svipuðum aldri og einnig taldir tengjast skólasamfélaginu.
Vinur tveggja einstaklinga sem nú berjast við lífshættulega sýkingu – þar af annar í dái – segir að þau hafi fyrst fundið fyrir einkennum eftir ferð á næturklúbbinn Club Chemistry föstudaginn 6. mars.
Skemmtistaðurinn, sem rúmar allt að 1.600 gesti á þremur hæðum, er vinsæll meðal stúdenta. Rannsókn á uppruna faraldursins stendur yfir og er ein kenning sú að skemmtistaðurinn sé miðpunkturinn.
„Vinkona mín fór út að skemmta sér á afmælisdaginn sinn með maka sínum og vinum. Hún vildi einfaldlega eiga notalegt kvöld, en eftir heimsókn á staðinn varð hún mjög veik næstu daga – sem endaði með sjúkrahúsvist,“ sagði heimildarmaður við Daily Mail.
Konan lýsti því að vinkona hennar hefði sýnt dæmigerð einkenni heilahimnubólgu, svo sem fölva, ógleði og mikla þreytu, áður en hún leitaði á bráðamóttöku. Þar staðfesti mænuvökvarannsókn að hún hefði smitast af sjúkdómnum. Hún sagði einnig að annar maður sem hafði farið á sama skemmtistað væri nú í dái og að enn einn sýndi einkenni.
Meira en 30.000 nemendur og starfsmenn á svæðinu hafa nú fengið senda viðvörun frá bresku heilbrigðisöryggisstofnuninni (UKHSA), þar sem fólk er hvatt til að fylgjast vel með einkennum. Stofnunin hefur jafnframt skipulagt fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf fyrir suma nemendur á Canterbury-svæðinu.
Sérfræðingar segja að fjöldi og alvarleiki tilfellanna sé mjög sjaldgæfur og mikið áhyggjuefni. Trevor Reid, talsmaður góðgerðasamtakanna Meningitis Now, sagð meðal annars: „Það er mjög sjaldgæft að sjá nokkuð þessu líkt og við höfum miklar áhyggjur.“
Heilahimnubólga getur orsakast af bakteríum, veirum, sveppasýkingu eða sníkjudýrum, en talið er líklegast að um sé að ræða heilahimnubólgu af stofni B sem orsakast af bakteríusýkingu.
