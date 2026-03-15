Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út

Myglusveppur sendir frá sér efni sem geta verið heilsuspillandi. Einkennin geta verið allt frá höfuðverk, þreytu og þrýstingi á brjóstkassann til pirrings í augum, nefi og öndunarfærum.
Það getur verið erfitt að koma auga á sumar af uppsprettum myglusvepps en hér fyrir neðan nefnum við þrjár helstu ástæðurnar fyrir að hann nær að skjóta rótum.
Myglusveppur þrífst í röku umhverfi en það getur samt sem áður verið erfitt að koma auga á suma sökudólgana.
Eftir því sem Videncentret Bolius segir, þá er hús, þar sem rakavandamál eru til staðar, í sérstakri hættu á að myglusveppur hreiðri um sig. En slæmar venjur fólks eru aðalástæðan fyrir að sveppurinn nær að skjóta rótum.
Fjarlægð frá vegg – Í röku og illa einangruðu húsnæði getur myglusveppurinn vaxið bak við húsgögn, til dæmis skápa og hillur, sem standa upp við kaldan útvegg. Ástæðan er að það loftar ekki um svæðið.
Ef útveggirnir í húsinu þínu eru kaldir vegna of lítillar einangrunar, þá er rétt að reyna að hafa 5-10 cm bil á milli húsgagna og veggjanna. Með því nær heitt loft að flæða um svæðið bak við húsgögnin og þar með minnka líkurnar á að raki myndist á köldum veggjunum og að myglusveppur nái að skjóta rótum.
Þurrkaðu raka úr gluggum – Ef raki myndast á gluggunum á nóttunni, þá þarftu að þurrka hann á morgnana. Rakinn myndast þegar heitt og rakt loft lendir á köldu yfirborði rúðunnar.
Þegar loftið kólnar á köldu glerinu, getur það ekki lengur haldið rakanum og vatnssameindir safnast saman og setjast eins og dropar á rúðuna og þar með ertu komin með raka sem getur í versta falli hjálpað myglusveppi að myndast.
Haltu loftræstingunni hreinni – Loftræstingin (eldhúsviftur og þess háttar) þarf að vera hrein. Ef hún er skítug, getur það magn lofts, sem þörf er á, ekki streymt inn.
Gerðu það að fastri rútínu að ryksuga loftræstinguna reglulega og þvo vel nokkrum sinnum á ári.