Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar

Það er aldrei of seint að hætta að reykja.

Er nikótín hættulegasta efnið í sígarettum? Draga reykingar úr stressi? Er einhvern tímann of seint að hætta að reykja?

Lifestyle ao Minuto leitaði svara við þessum mýtum og fleiri til hjá Ana Raquel Marques lækni.

Nikótín er hættulegasta efnið í sígarettum – Nikótínið gerir fólk háð tóbakið. Þegar sígaretta brennur myndast um 7.500 efni og vitað er að um 70 þeirra eru krabbameinsvaldandi.

Reykingar draga úr stressi – Reykingar draga bara úr stressi við fráhvarfseinkennunum. Nikótín er örvandi efni en ekki róandi.

Það er hættulaust að reykja nokkrar sígarettur – Meira að segja það að reykja færri en fimm sígarettur á dag eykur líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum og lungnakrabbameini.

Það er alltaf of seint að hætta að reykja – Það borgar sig alltaf að hætta að reykja. Meira að segja á sjötugs- og áttræðisaldri hætta lungun að skemmast og lífsgæðin batna.

Lungnakrabbamein er eini tóbakstengdi sjúkdómurinn – Tóbak hefur einnig verið tengt við aðrar tegundir krabbameins, hjarta- og æðasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma og sykursýki.

Óbeinar reykingar eru ekki svo hættulegar – Það hefur verið sýnt fram á að óbeinar reykingar valda hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameini og sjúkdómum á borð við berkjubólgu, eyrnabólgu og asma hjá börnum.

Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma

Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á

Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna

Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi

Hneppti fatlaða unglingsstúlku í þrældóm og beitti hana hrottalegu ofbeldi í 25 ár

Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu

Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir

Moldríkir bræður í vondum málum

Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin

