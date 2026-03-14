Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar

Lifestyle ao Minuto leitaði svara við þessum mýtum og fleiri til hjá Ana Raquel Marques lækni.
Nikótín er hættulegasta efnið í sígarettum – Nikótínið gerir fólk háð tóbakið. Þegar sígaretta brennur myndast um 7.500 efni og vitað er að um 70 þeirra eru krabbameinsvaldandi.
Reykingar draga úr stressi – Reykingar draga bara úr stressi við fráhvarfseinkennunum. Nikótín er örvandi efni en ekki róandi.
Það er hættulaust að reykja nokkrar sígarettur – Meira að segja það að reykja færri en fimm sígarettur á dag eykur líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum og lungnakrabbameini.
Það er alltaf of seint að hætta að reykja – Það borgar sig alltaf að hætta að reykja. Meira að segja á sjötugs- og áttræðisaldri hætta lungun að skemmast og lífsgæðin batna.
Lungnakrabbamein er eini tóbakstengdi sjúkdómurinn – Tóbak hefur einnig verið tengt við aðrar tegundir krabbameins, hjarta- og æðasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma og sykursýki.
Óbeinar reykingar eru ekki svo hættulegar – Það hefur verið sýnt fram á að óbeinar reykingar valda hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameini og sjúkdómum á borð við berkjubólgu, eyrnabólgu og asma hjá börnum.