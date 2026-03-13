Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma

Dómari í Pennsylvaníu hefur ógilt réttarhöld yfir karlmanni sem hefur verið ákærður fyrir að drepa hund nágranna síns, en ógildingin var að kröfu verjanda hins ákærða sem taldi að boðflenna í herbergi kviðdóms hefði orðið til þess að efast mætti um hlutleysi kviðdómenda.
Meintum geranda, Robert Wallish III, er meðal annars gert að sök að hafa drepið labradorhundinn Hemi við veiðikofa sinn árið 2024. Wallish viðurkennir að hafa heyrt urr í hundi og brugðist við því með því að skjóta. Hann hafi ekki áttað sig á því að um hund væri að ræða fyrr en það var um seinan.
„Mér leið hræðilega því þetta var hundur. Mér leið ömurlega. Ég elska hunda.“
Eftir að hafa notað vasaljós til að sannreyna að hann hefði hæft hundinn náði Wallish í ruslapoka. Hann kom hæri hundsins fyrir í pokanum, ók svo um 5 kílómetra frá heimili sínu og losaði sig við pokann.
Undir rekstri málsins átti sér stað óhepplegt atvik þegar einn loðinn starfmaður dómstólsins villtist inn í dómsal. Starfsmaðurinn kallast Clark og starfar hann sem meðferðarhundur hjá hinu opinbera. Clark var staddur í dómshúsinu þennan dag með umsjónarmanni sínum frá skilorðseftirlitinu. Svo óheppilega vildi til að taumur Clarks losnaði sem varð til þess að hann þaut inn í herbergið þar sem kviðdómendur voru að ráða ráðum sínum. Kviðdómendur tóku þessari óvæntu boðflennu vel og létu vel að honum.
Þegar verjandi Wallish frétti af boðflennunni fór hann fram á fund með dómaranum. Ekki væri öruggt að kviðdómendur gætu gætt hlutleysis í þessu tiltekna máli. Kviðdómendur væru að meta hvort refsa skyldi Wallish fyrir að hafa drepið labrador-hund, en Clark er einnig labrador. Þessi óvænta heimsókn væri því til þess fallin að hafa áhrif á kviðdóm, Wallish í óhag. Dómari tók undir og ákvað að ógilda réttarhöldin.