Föstudagur 13.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma

Föstudaginn 13. mars 2026 15:15

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dómari í Pennsylvaníu hefur ógilt réttarhöld yfir karlmanni sem hefur verið ákærður fyrir að drepa hund nágranna síns, en ógildingin var að kröfu verjanda hins ákærða sem taldi að boðflenna í herbergi kviðdóms hefði orðið til þess að efast mætti um hlutleysi kviðdómenda.

Meintum geranda, Robert Wallish III, er meðal annars gert að sök að hafa drepið labradorhundinn Hemi við veiðikofa sinn árið 2024. Wallish viðurkennir að hafa heyrt urr í hundi og brugðist við því með því að skjóta. Hann hafi ekki áttað sig á því að um hund væri að ræða fyrr en það var um seinan.

„Mér leið hræðilega því þetta var hundur. Mér leið ömurlega. Ég elska hunda.“

Eftir að hafa notað vasaljós til að sannreyna að hann hefði hæft hundinn náði Wallish í ruslapoka. Hann kom hæri hundsins fyrir í pokanum, ók svo um 5 kílómetra frá heimili sínu og losaði sig við pokann.

Undir rekstri málsins átti sér stað óhepplegt atvik þegar einn loðinn starfmaður dómstólsins villtist inn í dómsal. Starfsmaðurinn kallast Clark og starfar hann sem meðferðarhundur hjá hinu opinbera. Clark var staddur í dómshúsinu þennan dag með umsjónarmanni sínum frá skilorðseftirlitinu. Svo óheppilega vildi til að taumur Clarks losnaði sem varð til þess að hann þaut inn í herbergið þar sem kviðdómendur voru að ráða ráðum sínum. Kviðdómendur tóku þessari óvæntu boðflennu vel og létu vel að honum.

Þegar verjandi Wallish frétti af boðflennunni fór hann fram á fund með dómaranum. Ekki væri öruggt að kviðdómendur gætu gætt hlutleysis í þessu tiltekna máli. Kviðdómendur væru að meta hvort refsa skyldi Wallish fyrir að hafa drepið labrador-hund, en Clark er einnig labrador. Þessi óvænta heimsókn væri því til þess fallin að hafa áhrif á kviðdóm, Wallish í óhag. Dómari tók undir og ákvað að ógilda réttarhöldin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Tesla bindur vonir við nýjan bíl með engu stýri og engum pedölum
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“

Mest lesið

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Krúttlega ástæðan fyrir því að utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur sést í of stórum skóm – „Þetta er drepfyndið“

Nýlegt

Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Slot biður fólk um að slaka á og draga ekki of stórar ályktanir eftir eina slæma viku
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Rooney telur að Carrick eigi að fá starfið ef þetta gerist
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Gerir samning til 2032 við Chelsea
Pressan
Í gær
Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu
Pressan
Í gær

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina
Pressan
Í gær
Móðir horfins barns ákærð fyrir morð
Pressan
Í gær
Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Í gær

Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur

Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Fyrir 2 dögum

Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi

Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Moldríkir bræður í vondum málum

Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“

Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin

Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump segir stríðið svo gott sem búið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim

Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 4 dögum
Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 4 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?

Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum

Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum