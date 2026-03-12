fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

Íranar birta ógnvekjandi myndband af vopnabúri sínu

Fimmtudaginn 12. mars 2026 12:48

Írönsk yfirvöld eru hvergi bangin þó að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hafi ráðist á landið af fullum krafti.

Herinn hefur nú varpað ljósi á vopnabúrið sem meðal annars er notað er til að loka Hormuz-sundinu, einni mikilvægustu siglingaleið heims fyrir olíuflutninga.

Á meðfylgjandi myndbandi frá Daily Mail sjást meðal annars bátar búnir sprengjudrónum sem virðast vera geymdir í einhvers konar neðanjarðargöngum á leynilegum stað. Ef marka má myndbandið virðist íranski herinn búa yfir nægu magni af þeim.

Bátarnir sem um ræðir líta út eins og litlir hraðbátar og geta þeir bæði verið fjarstýrðir eða hálf-sjálfvirkir. Þeim er siglt á skip og er eyðileggingarmátturinn nógu mikill til að sökkva heilu skipunum.

Íranar hafa hert tök sín í Hormuz-sundi og óttast margir að afleiðing átakanna til lengri tíma verði ört hækkandi olíuverð.

